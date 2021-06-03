В винницком парке аттракционов произошел масштабный пожар (видео) [ Редактировать ]
В Виннице в Центральном парке, где располагаются детские аттракционы, произошло крупное возгорание. Об этом пишет местное издание 20 Хвилин.
В момент пожара аттракционами, к счастью, не пользовались посетители, так как они были закрыты. Языки пламени уничтожили огромное количество развлекательных локаций.
В результате возгорания уничтожены детские игровые автоматы, надувной аттракцион и игрушки, а также частично повреждены тент соседней развлекательной палатки. На момент пожара развлекательные локации были закрыты для посетителей.
Отмечается, что информацию о возникновении пожара сотрудники ГСЧС получили вечером. Когда спасатели прибыли на место, то огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. Возгорание было полностью ликвидировано в течение 15 минут. В настоящее время все обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.
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Кроме того, в центре Харькова на улице Пушкинской, 2а загорелся новый торгово-развлекательный центр Nikolsky. Было установлено, что огонь начал распространяться из остатков строительного мусора, площадь возгорания составила 4 кв.м.
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