На аттракционах, к счастью, не было посетителей/ Stroyobzor

В Виннице в Центральном парке, где располагаются детские аттракционы, произошло крупное возгорание. Об этом пишет местное издание 20 Хвилин.

В момент пожара аттракционами, к счастью, не пользовались посетители, так как они были закрыты. Языки пламени уничтожили огромное количество развлекательных локаций.

В результате возгорания уничтожены детские игровые автоматы, надувной аттракцион и игрушки, а также частично повреждены тент соседней развлекательной палатки. На момент пожара развлекательные локации были закрыты для посетителей.

Отмечается, что информацию о возникновении пожара сотрудники ГСЧС получили вечером. Когда спасатели прибыли на место, то огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. Возгорание было полностью ликвидировано в течение 15 минут. В настоящее время все обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

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