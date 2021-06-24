В Киеве вспыхнул крупный пожар в жилом доме (фото) [ Редактировать ]
В Шевченковском районе столицы происходила ликвидация возгорания в 5-этажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Огонь охватил здание по улице Липинского, 10. Было установлено, что в доме наблюдается задымление с 5 по 1 этажи. Пожарные приступили к эвакуации людей и поиску очага пожара.
24 июня, в 12:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Липинского, 10 в Шевченковском районе столицы.
Отмечается, что огонь начал бушевать на мансардном этаже дома. В течение нескольких часов пожар был локализован на площади 120 квадратных метров. Во время тушения спасатели задействовали 7 единиц специальной пожарной техники и основной. Также на объекте работали 35 сотрудников ГСЧС.
Читайте также,в городе Сквира Киевской области в жилом доме вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб маленький ребенок. На месте трагедии работали 3 единицы специальной техники, а также 8 человек личного состава.
Кроме того, в Одессе прогремел взрыв в жилом доме и начался пожар. Инцидент произошел в многоэтажке на Фонтанской дороге, 17, взрыв был большой силы - у жильцов даже вылетели окна, по предварительной информации, причиной происшествия мог стать взрыв телевизора в квартире на третьем этаже дома.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Спасатели получили информацию о возгорании в частном двухэтажном доме ночью
Специалисты устраняют причины технического сбоя
Во вторник, 22 июня, в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги
Вблизи населенного пункта Лебедевка Вышгородского района во время купания на Киевском водохранилище пропали два человека, один из них - ребенок
Страшная трагедия случилась в доме на улице Федоры Пушиной