В Шевченковском районе столицы происходила ликвидация возгорания в 5-этажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь охватил здание по улице Липинского, 10. Было установлено, что в доме наблюдается задымление с 5 по 1 этажи. Пожарные приступили к эвакуации людей и поиску очага пожара.

24 июня, в 12:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Липинского, 10 в Шевченковском районе столицы.

Отмечается, что огонь начал бушевать на мансардном этаже дома. В течение нескольких часов пожар был локализован на площади 120 квадратных метров. Во время тушения спасатели задействовали 7 единиц специальной пожарной техники и основной. Также на объекте работали 35 сотрудников ГСЧС.

Читайте также,в городе Сквира Киевской области в жилом доме вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб маленький ребенок. На месте трагедии работали 3 единицы специальной техники, а также 8 человек личного состава.

Кроме того, в Одессе прогремел взрыв в жилом доме и начался пожар. Инцидент произошел в многоэтажке на Фонтанской дороге, 17, взрыв был большой силы - у жильцов даже вылетели окна, по предварительной информации, причиной происшествия мог стать взрыв телевизора в квартире на третьем этаже дома.

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