В среду, 30 июня, в Мукачево Закарпатской области загорелся мотель "Водолей". Тушение продолжается уже третий час.

Сообщается, что в 15:40 на номер экстренного вызова "101" сообщили о пожаре на территории мотеля "Водолей" в Мукачево на улице Графа фон Шенборна. Центр возгорания был в подсобно-складских помещениях.

"Сейчас на месте происшествия работает шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей Мукачево и добровольцев церковной пожарной команды села Дерцен. Всего 26 пожарных", - говорится в сообщении

В 17:10 пожар локализовали, продолжается тушение. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, во вторник, 29 июня, вблизи Тернополя произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

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