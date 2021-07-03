Среди тех, кто получил травмы, есть несовершеннолетний/ фото: Интерфакс

На территории Польши произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали украинцы. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко.

Авария случилась возле города Тарнув. Среди тех граждан Украины, которые получили травмы, также есть и несовершеннолетний.

Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм.

Отмечается, что на месте происшествия находится украинский консул, чтобы оказать гражданам консульскую помощь, а также взаимодействия с правоохранителями и больницами.

Читайте также, в Польше произошло ДТП с участием украинцев. В результате аварии погиб 9-летний ребенок, в полиции рассказали о том, что автомобиль Seat, в котором находились трое украинцев, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Кроме того, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП. Среди пассажиров есть украинцы. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы, по предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

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