В Польше граждане Украины попали в жуткое ДТП [ Редактировать ]
На территории Польши произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали украинцы. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко.
Авария случилась возле города Тарнув. Среди тех граждан Украины, которые получили травмы, также есть и несовершеннолетний.
Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм.
Отмечается, что на месте происшествия находится украинский консул, чтобы оказать гражданам консульскую помощь, а также взаимодействия с правоохранителями и больницами.
Читайте также, в Польше произошло ДТП с участием украинцев. В результате аварии погиб 9-летний ребенок, в полиции рассказали о том, что автомобиль Seat, в котором находились трое украинцев, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Кроме того, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП. Среди пассажиров есть украинцы. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы, по предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.
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