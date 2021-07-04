Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит России ограничивать свободу судоходства в Черном море.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона будет отстаивать нормы и принципы международного права.

Как заявил глава государства, военные учения Sea Breeze, которые сейчас Украина вместе с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающихся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации.

"Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы недопустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства",- заявил Зеленский.

Ранее сообщали, что США и Украина провели совместные учения в Черном море.

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