В четверг, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной Рады по законопроекту об олигархах в Украине. Об этом он написал в Twitter.

Отметим, что этот документ был предложен именно главой государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские олигархи должны отойти в прошлое и стать просто крупными бизнесменами.

Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Его поддержали 275 народных депутатов.

Ранее мы писали о том, что президентский законопроект об олигархах раскритиковал спикер Верховной Рады. Дмитрий Разумков считает, что у него правильная идея, но составлять реестр олигархов должен отдельный орган, а не СНБО, который назначает глава государства.