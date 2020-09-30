США и Украина провели совместные учения в Черном море (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 29 сентября, в Черном море Корабельно-катерная группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела совместные учения типа PASSEX с американским эсминцем Roosevelt. Они отработали ряд задач по повышению взаимосовместимости по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС.
Как сообщается, корабельно-катерной группой на переходе морем было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное. В ведомстве отмечают, что ВМС и в дальнейшем будет расширять сотрудничество в военной сфере с США.
Командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что тренировки с военными кораблями США - это опыт, который позволяет совершенствовать совместимость, чтобы быть готовыми вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе.
"Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами кораблей двух государств", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что Украина и Великобритания проведут военные учения в Черном море.
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