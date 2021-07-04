В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает в вечерней сводке штаб ООС.

С начала суток противник 5 раз нарушил режим прекращения огня:

вблизи Водяного, на Приазовье дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

у Авдеевки открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Мирного обстреляли позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Березового вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

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В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.

Как сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток", украинский боец получил проникающие осколочные ранения. Его срочно доставили в госпиталь, однако несмотря на усилия врачей, спасти жизнь военного не удалось.

Напомним, что последний раз украинская армия несла потери на фронте 16 июня. Тогда в Луганской области погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Роман Галуха.