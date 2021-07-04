На Донбассе погиб украинский военнослужащий: получил тяжелые осколочные ранения [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает в вечерней сводке штаб ООС.
С начала суток противник 5 раз нарушил режим прекращения огня:
- вблизи Водяного, на Приазовье дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
- у Авдеевки открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Мирного обстреляли позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Березового вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.
Как сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток", украинский боец получил проникающие осколочные ранения. Его срочно доставили в госпиталь, однако несмотря на усилия врачей, спасти жизнь военного не удалось.
Напомним, что последний раз украинская армия несла потери на фронте 16 июня. Тогда в Луганской области погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Роман Галуха.
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