Від Луганська до Маріуполя. Сьогодні фронт знову палає по всій лінії розмежування. Другий день під обстрілами житлові райони Авдіївки. Від початку доби по місту гатили вже сім разів зі ствольної артилерії та важких мінометів. Обійшлося без жертв. Більше про ситуацію на передовій розкаже Станіслав Кухарчук.

Це Стара Авдіївка. Вже другий день район приватного сектору потерпає від ворожих обстрілів. Вчора противник випустив сюди з пів сотні снарядів, сьогодні зранку це пекло продовжилось. Ця пані просить не показувати її обличчя - адже фронт звідси близько. Із жахом вона розповідає, що разом із донькою ледве вціліли після останнього артнальоту.

Вот так вот прилитело - посыпалась на меня и штукатурка и щебенка, мусор весь, я заскочила, дочка у меня сегодня выходная. Дочь, бери документы и выскакивай, она сумку и три секунды и второй как лег, ой уши разорвались прямо.

Вже другу добу ворог активізувався по всій лінії фронту від Маріуполя до Луганська. В хід іде не тільки стрілецьке озброєння та міномети, а й ствольна артилерія. Вчора позиції Ярослава під Старогнатівкою буквально засипало осколками.

По окопу дуже багато, чесно скажу, люди вийшли з копів хоч всі живі.

Противник масованим артилерійським вогнем буквально накрив ці позиції. Ярослав називає дивом те, що ніхто з побратимів не загинув і не був поранений. Адже по окопам били як мінімум дві гармати.

- Так, а звідки вони стріляли? - Стріляли вони звідки, стріляли зі сторони смт Біла Кам'янка, вони вели вогонь за ним в глибину десь.

Для бійців обстріл став справжнім шоком, адже кілька місяців на цих позиціях ворог взагалі не давав про себе знати. В тому, що це була ствольна артилерія, в Генадія жодних сумнів. Чоловік на передовій ще з четвертої хвилі мобілізації.

Геннадій, військовослужбовець Збройних сил України:

Эти осколки 122 миллиметра - это САУ Д30, пушка Д -30. Це свіже? Да, это сегодня с тех воронок, но осколков мало, работали осколочно-фугасными, разлет осколков большой, траву покосило хорошо.

Вогонь у відповідь, який відкрило українське військо змусив противника замовкнути. Та от чи на довго…