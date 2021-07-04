Депутата от "Слуги народа" заподозрили в вождении автомобиля под наркотиками (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В воскресенье, 4 июля, патрульные остановили в Киеве народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара. Во время общения полицейские заподозрили, что он находился за рулем автомобиля Toyota Camry в состоянии наркотического опьянения.
Об этом сообщил в Facebook общественный активист Алексей Павловский.
У Брагара забрали водительское удостоверение и отправили сдавать тест на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Результат будет готов через 7 дней.
Правоохранители остановили Toyota Camry парламентария, поскольку на автомобиле не освещался номерной знак. Об этом Брагар сообщил в Facebook.
Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моей категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения (которое в отличие от алкогольного опьянения проверяется достаточно долго). После чего меня привезли к врачу-наркологу, который увидев меня сразу сказал, что я трезвый.
Брагару пришлось сдать анализы на наркотики, результаты будут готовы через неделю. Народный депутат параллельно сдал тест в частной клинике, который не выявил запрещенных веществ в крови.
Напомним, что Евгений Брагар "прославился" 31 января 2020 года, когда в эфире одного из украинских телеканалов посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, для того, чтобы заплатить за коммуналку.
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