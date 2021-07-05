Били лопатой и ногами: на мать замдиректора от Украины в МВФ напали [ Редактировать ]
В воскресенье, 4 июля, на 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована напали и жестоко избили. Женщину били лопатой. Об этом сообщает он на странице в Facebook.
"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... Затем украл золотую цепочку с шеи и убежал", - отметил Рашкован.
По его словам, соседи матери вызвали "скорую помощь" с полицией.
"Полиция сработала отлично - преступника поймали... Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя... Хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая", - написал замдиректора МВФ от Украины.
Позже Рашкован отметил, что преступника удалось задержать.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Винницей мать на поминках зарезала сына на глазах у соседей.
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