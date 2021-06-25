Столичные правоохранители задержали мужчину, который, угрожая произвести взрыв, пытался вынести из пункта обмена валют в Подольском районе крупную сумму.

Кассир обменника тут же нажала на тревожную кнопку вызова охраны, однако злоумышленник скрылся. Для поиска преступника была введена специальная операция.

Кассир рассказала нам, что неизвестный зашел в помещение обменника и поинтересовался, есть ли в наличии две тысячи долларов США для покупки. После правонарушитель достал предмет, похожий на гранату, и пригрозил ее взорвать, если женщина не отдаст ему деньги. Потерпевшая быстро среагировала и нажала на кнопку вызова охраны.

Отмечается, что в результате проделанной работы злоумышленник был задержан, правоохранители открыли против него уголовное дело.

Читайте также, в городе Харьков вечером неизвестный грабитель напал на обменный пункт, нанес кассиру телесные повреждения и забрал из кассы 1,6 миллиона гривен. Дерзкое нападение произошло, когда кассир закрывала дверь обменника и собиралась уходить.

Кроме того, в Одессе полицейские задержали группу лиц по подозрению в разбойном нападении на пункт обмена валюты. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали в Одессе трех жителей Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.

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