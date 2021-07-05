Встреча Зеленского и Байдена: в МИД рассказали подробности [ Редактировать ]
В понедельник, 5 июля, в МИД Украины рассказали о подготовке визита президента Владимира Зеленского в США. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30" рассказал, что был предложен конец июля, но украинская сторона так и не получила конкретных дней.
Кулеба отметил, что дата пока неизвестна.
"Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней", - отметил он.
Глава МИД Украины отметил, что главным будет вопрос безопасности. Также рассмотрят вопрос американских инвестиций в Украину, реформ.
"Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с обществом, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", - отметил Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что для украинцев открыта граница с Беларусью.
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