В понедельник, 5 июля, в МИД Украины рассказали о подготовке визита президента Владимира Зеленского в США. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30" рассказал, что был предложен конец июля, но украинская сторона так и не получила конкретных дней.

Кулеба отметил, что дата пока неизвестна.

"Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней", - отметил он.

Глава МИД Украины отметил, что главным будет вопрос безопасности. Также рассмотрят вопрос американских инвестиций в Украину, реформ.

"Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с обществом, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", - отметил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что для украинцев открыта граница с Беларусью.