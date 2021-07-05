Налоги для азартных игр и лотерей: Раде рекомендуют принять закон [ Редактировать ]
Источник: wikipedia.org
В понедельник, 5 июля, Верховной Раде рекомендовали пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предоставил такую рекомендацию по поводу законопроекта №2713-д. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
Закон предлагает установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.
Субъекты хозяйствования должны платить налог на прибыль по общей ставке 18%.
Предлагается крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) облагать налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
Тройную плату за лицензии планируется отменить:
- на деятельность по организации и проведению букмекерской деятельности,
- на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет,
- за игровой автомат.
При этом нулевую ставку налога на доход вводить не будут.
Уже уплаченные тройные платежи будут зачислять организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.
Вводится обезличенная отчетность для налоговых агентов для устранения проблем с удержанием налога на доходы физлиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей.
Комитет рекомендует Верховной Раде принять доработанный законопроект за основу.
Напомним, что президентский законопроект об олигархах раскритиковал спикер Верховной Рады. Дмитрий Разумков считает, что у него правильная идея, но составлять реестр олигархов должен отдельный орган, а не СНБО, который назначает глава государства.
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