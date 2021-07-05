В понедельник, 5 июля, Верховной Раде рекомендовали пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предоставил такую ​​рекомендацию по поводу законопроекта №2713-д. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Закон предлагает установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.

Субъекты хозяйствования должны платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Предлагается крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) облагать налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Тройную плату за лицензии планируется отменить:

на деятельность по организации и проведению букмекерской деятельности,

на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет,

за игровой автомат.

При этом нулевую ставку налога на доход вводить не будут.

Уже уплаченные тройные платежи будут зачислять организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.

Вводится обезличенная отчетность для налоговых агентов для устранения проблем с удержанием налога на доходы физлиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей.

Комитет рекомендует Верховной Раде принять доработанный законопроект за основу.

Напомним, что президентский законопроект об олигархах раскритиковал спикер Верховной Рады. Дмитрий Разумков считает, что у него правильная идея, но составлять реестр олигархов должен отдельный орган, а не СНБО, который назначает глава государства.

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