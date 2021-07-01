Рада одобрила законопроект об олигархах: как и за что их будут наказывать [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Его поддержали 275 народных депутатов.
В пояснительной записке к документу сказано, что его цель - предотвращение угроз национальной безопасности из-за чрезмерного влияния олигархов.
Согласно законопроекту, "олигарх"- физическое лицо, которое соответствует как минимум трем из четырех критериев:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
- стоимость активов лица превышает 1 млн прожиточных минимумов (2,19 млрд грн), установленных для трудоспособных лиц на 1 января (2 189 грн).
Решать, кто олигарх, а кто нет, будет Совет национальной безопасности и обороны по предложению члена СНБО, Кабинета министров, СБУ, НБУ или Антимонопольного комитета.
"Олигархов" будут вносить в специальный реестр и обяжут подавать декларации о доходах.
Что запретят олигархам
- финансировать (прямо или через посредников) политические партии;
- становится собственниками объектов большой приватизации;
- контактировать с государственными чиновниками.
Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день. Это же касается и президента Украины. "Олигарх" переед началом общения с чиновником или политиком должен уведомить, что он "олигарх".
Под "контактом" подразумевается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания, но сюда не входит совместное участие в официальных мероприятиях.
Напомним, что президентский законопроект об олигархах раскритиковал спикер Верховной Рады. Дмитрий Разумков считает, что у него правильная идея, но составлять реестр олигархов должен отдельный орган, а не СНБО, который назначает глава государства.
по теме
Скандал у "Голосі" спалахнув через поправки до мовного закону. Напередодні четверо їхніх депутатів підтримали скандальне відтермінування обов'язкової демонстрації фільмів українською
В четверг, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной Рады по законопроекту об олигархах в Украине
Адже ділить громадян - за етнічними, культурними та мовними ознаками. У політсилі закликали скасувати дискримінаційні норми і забезпечити рівні права всім українцям
Перейменували донецьке селище Новгородське у Нью-Йорк, точніше повернули стару назву. Далі взялися за глобальне. У турборежимі ухвалили деолігархізацію, зміни у Податковий кодекс та законопроєкт
Президентський законопроєкт про деолігархізацію проголосували у першому читанні за 275 голосів і відправили на доопрацювання