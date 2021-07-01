Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Его поддержали 275 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу сказано, что его цель - предотвращение угроз национальной безопасности из-за чрезмерного влияния олигархов.

Согласно законопроекту, "олигарх"- физическое лицо, которое соответствует как минимум трем из четырех критериев:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

стоимость активов лица превышает 1 млн прожиточных минимумов (2,19 млрд грн), установленных для трудоспособных лиц на 1 января (2 189 грн).

Решать, кто олигарх, а кто нет, будет Совет национальной безопасности и обороны по предложению члена СНБО, Кабинета министров, СБУ, НБУ или Антимонопольного комитета.

"Олигархов" будут вносить в специальный реестр и обяжут подавать декларации о доходах.

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Что запретят олигархам

финансировать (прямо или через посредников) политические партии;

становится собственниками объектов большой приватизации;

контактировать с государственными чиновниками.

Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день. Это же касается и президента Украины. "Олигарх" переед началом общения с чиновником или политиком должен уведомить, что он "олигарх".

Под "контактом" подразумевается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания, но сюда не входит совместное участие в официальных мероприятиях.

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Напомним, что президентский законопроект об олигархах раскритиковал спикер Верховной Рады. Дмитрий Разумков считает, что у него правильная идея, но составлять реестр олигархов должен отдельный орган, а не СНБО, который назначает глава государства.