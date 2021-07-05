Угорщина взялася вакцинувати мешканців Закарпаття [ Редактировать ]
Попри те, що вакцину Джонсон і Джонсон схвалили тільки зараз, багато українців її вже отримали. Адже цим препаратом часто імунізують наших заробітчан у Польщі.
Українці, до речі, - лідери серед іноземців, які роблять щеплення проти ковіду саме в цій країні. А от Угорщина навіть запрошує наших співгромадян на ін'єкцію. На яких умовах наших громадян вакцинують за кордоном - розкаже Олена Абрамович.
Ще кілька місяців тому перші шпальти західних видань розповідали про змагання за вакцини і їх нестачу. Сьогодні ж тренд - похвалитися темпами імунізації, а ще доступністю щеплень для всіх верств населення країни. І біженців, як про це розказують у Греції, і трудових мігрантів, на прикладі Польщі.
До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози - 1 797 українців.
Для українських заробітчан та студентів у Польщі вакцинація стала широко доступною місяць тому. На початку червня щеплення іноземцям почали робити не лише у центрах вакцинації, а й прямісінько у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.
На кордоні, де достатньо просто показати закордонний паспорт, за надання послуги беруть близько тисячі гривень. У центрах вакцинації, куди зазвичай приходять українці з посвідками на проживання, безкоштовно.
Юлія Гуд, мешканка Вроцлава:
Ти можеш вакцинуватися на даний момент в будь-якому відділенні, де роблять щеплення. Подаєш свій ідентифікаційний код і можеш імунізуватися сьогодні-завтра. Раніше, десь приблизно місяць-два тому - були черги - для того, щоб записатися, треба було чекати до місяця.
Черг немає, бо практично усі охочі поляки вже щепилися. Українцям дозволили обирати будь-яку вакцину з чотирьох доступних - "Пфайзер", "Астразенека", "Модерна" та "Джонсон і Джонсон".
Взялася вакцинувати іноземців і угорська влада. У першу чергу - мешканців прикордонних зон. Для того, щоб щепитися в Угорщині, українцям потрібно мати паспорт та документ, який підтверджує їхнє місце проживання на Закарпатті.
Люди, які живуть на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію у певних пунктах перетину кордону і пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди спеціальні автобуси доставляють пасажирів від кордону.
Відкрили для мігрантів можливість вакцинуватися без попереднього запису і в Австрії. У Відні центр щеплень організували на полях кінофестивалю поряд з міською ратушею. У інших містах в торговельних центрах. Там використовують вакцину Johnson & Johnson, яку потрібно колоти лише один раз.
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