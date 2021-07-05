Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на обострение ситуации на Донбассе, которое привело к гибели военнослужащих. Так, во вторник, 6 июля, Украина обсудит этот вопрос на заседании ТКГ. Об этом сообщается в Telegram-канале делегации.

Самым опасным является то, что под обстрелы пророссийских боевиков попадают еще и населенные пункты, в частности, Авдеевка. Кроме того, на Донбассе из-за нарушения режима прекращения огня гибнут украинские военные.

Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня.

Кроме того, как отметили в делегации, вопрос грубых нарушений режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках нормандского формата.

Ранее оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о том, что украинский боец получил проникающие осколочные ранения. Его срочно доставили в госпиталь, однако несмотря на усилия врачей, спасти жизнь военного не удалось.

Напомним, что последний раз украинская армия несла потери на фронте 16 июня. Тогда в Луганской области погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Роман Галуха.

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