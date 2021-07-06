В авиакатастрофе на Камчатке (Россия) погибли все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26. Всего на борту находились 28 человек.

Информацию об отсутствии выживших подтвердили в санавиации региона.

"По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности - 28 человек", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Также сообщается, что экипаж самолета был опытным. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что обломки самолета нашли вблизи поселка Палана.

Напомним, утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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