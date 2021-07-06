Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Обломки самолета обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

Одна часть фюзеляжа разбившегося Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, вторая в море приблизительно в 4 км от побережья, сообщает Тихоокеанский флот.

По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

Первое фото с места крушения самолета опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Напомним, утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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