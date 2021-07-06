В Иране произошел взрыв на нефтепроводе "Чешме-йе хош", расположенном возле города Дехлоран на юге провинции Илам. В результате происшествия погибли три человека, еще четверо получили ранения, сообщает Mehr News.

"По последним данным, число погибших увеличилось до трех, а раненых - до четырех", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все погибшие и пострадавшие - местные рабочие из Дехлорана.

Изначально сообщалось о двух погибших и одном раненом. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Инцидент произошел в 20 км от города Шуш на нефтепроводе "Чешме-йе хош". Нефтепровод перекачивает топливо в город Ахваз на юго-западе Ирана.

Ранее мы писали о том, что в Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. В результате происшествия пострадали четыре человека.

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