В Иране прогремел взрыв на нефтепроводе, есть жертвы [ Редактировать ]
В Иране произошел взрыв на нефтепроводе "Чешме-йе хош", расположенном возле города Дехлоран на юге провинции Илам. В результате происшествия погибли три человека, еще четверо получили ранения, сообщает Mehr News.
"По последним данным, число погибших увеличилось до трех, а раненых - до четырех", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все погибшие и пострадавшие - местные рабочие из Дехлорана.
Изначально сообщалось о двух погибших и одном раненом. Подробности инцидента пока не сообщаются.
Инцидент произошел в 20 км от города Шуш на нефтепроводе "Чешме-йе хош". Нефтепровод перекачивает топливо в город Ахваз на юго-западе Ирана.
Ранее мы писали о том, что в Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. В результате происшествия пострадали четыре человека.
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