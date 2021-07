В Каспийском море произошел мощный взрыв. Изначально в соцсетях очевидцы сообщали о пожаре на газовой платформе "Умид", однако государственная нефтекомпания Азербайджана и власти это отрицают.

В SOCAR заявили, что причиной взрыва на море могло стать извержение грязевого вулкана.

Эту версию подтверждает видео, снятое с платформы "Умид".

Video footage from the nearest platform (allegedly "Umid") to the explosion that occured in #Caspian Sea pic.twitter.com/E8628064MY