В Каспийском море прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Каспийском море произошел мощный взрыв. Изначально в соцсетях очевидцы сообщали о пожаре на газовой платформе "Умид", однако государственная нефтекомпания Азербайджана и власти это отрицают.
В SOCAR заявили, что причиной взрыва на море могло стать извержение грязевого вулкана.
На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме.
Эту версию подтверждает видео, снятое с платформы "Умид".
Video footage from the nearest platform (allegedly "Umid") to the explosion that occured in #Caspian Sea pic.twitter.com/E8628064MY— Zumrud Pashkin (@ZumrudPashkin) July 4, 2021
Руководитель комитета по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы также заявил агентству "Sputnik Азербайджан", что на платформах не было взрывов. Государственная морская администрация сообщила судам, чтобы они держались дальше от пожара.
Азербайджанские ученые также подключились к выяснению причин взрыва. Они проверяют предварительную версию об извержении грязевого вулкана.
Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность импорта каспийского газа в Украину.
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