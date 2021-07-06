Во вторник, 6 июля, в Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщает ČTK.

Инцидент произошел на территории завода, который принадлежит компании Preol и находится в городе Ловосице в Устецком крае на северо-западе страны.

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На месте инцидента работают сотрудники противопожарных и спасательных служб. Один из пострадавших получил тяжелые травмы и доставлен вертолетом спасательных служб в медучреждение.

Отмечается, что утечки опасных веществ не произошло и никакой опасности для местных жителей нет.

Перед взрывом работники завода пытались разобраться с воспламенением проводки. После этого произошел взрыв гексана.

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