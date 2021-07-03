В Мексиканском заливе от взрыва загорелся и закипел океан (видео) [ Редактировать ]
Источник: The Washington Post
В Мексиканском заливе близ полуострова Юкатан произошел взрыв рядом с нефтяной платформой Pemex, что вызвало пожар, который вырывался буквально из-под поверхности воды. Это жуткое зрелище очевидцы назвали "огненным глазом" из-за круглой формы пламени – океан вокруг этого "монстра" буквально вскипел.
Взрыв произошел незадолго до рассвета в результате утечки газа из подводного трубопровода, который соединяется с платформой на флагманской нефтедобывающей компании Pemex Ku Maloob Zaap, сообщает Reuters.
Компания заявила, что примерно через пять часов взяла под контроль утечку газа и пожар был потушен. Pemex уточнили, что для тушения пожара спасатели использовали азот - это позволило локализовать, а затем и устранить возгорание.
"Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Около 10:45 катастрофа была устранена, восстановлены нормальные рабочие условия", — сообщили в нефтегазовой корпорации Pemex.
Экологи подсчитывают нанесенный ущерб окружающей среде, который нанесла утечка газа и последующий взрыв с формированием океанического "огненного глаза".
Это не первый крупный инцидент для Pemex за последние годы. В 2015 году четыре рабочих погибли, 16 получили ранения и более 300 человек пришлось эвакуировать после взрыва в Мексиканском заливе на платформе компании Abkatun A-Permanente.
🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo
А в январе 2013 года в результате взрыва, вызванного скоплением газа в штаб-квартире компании в Мехико, погибло 37 человек. Еще 30 человек погибли в результате взрыва газового завода в сентябре 2012 года в штате Тамаулипас.
Ранее в этом году Pemex объявила, что в 2020 году она потеряла около 23 млрд долларов из-за снижения спроса на нефть во время пандемии, хотя в IV квартале она принесла прибыль в размере около 5,9 млрд долларов.
По данным Bloomberg, у Pemex самый большой долг среди крупных нефтедобывающих компаний - около 114 миллиардов долларов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Мексиканский залив вытекло более 600 тонн нефтепродуктов.
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