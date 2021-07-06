Международная федерация бокса (AIBA) приняла решение об увеличении весовых категорий с десяти у мужчин и женщин до 13 весовых у мужчин и 12 у женщин. Изменения будут действовать с 1 августа 2021 года после Олимпиады в Токио.

Весовые категории у мужчин будут выглядеть следующим образом: до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63,5 кг, до 67 кг, до 71 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг, свыше 92 кг. Ранее боксеры выступали в весах до 49 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг.

Весовые категории у женщин будут выглядеть следующим образом: до 48 кг, до 50 кг, до 52 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 81 кг и свыше 81 кг. До этого женщины боксировали в дивизионах до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, свыше 81 кг.

На Олимпийских Играх в Токио соревнования пройдут в восьми весовых категориях у мужчин и пяти - у женщин. На следующей Олимпиаде в Париже соревнования у мужчин будут проходить в семи весовых категориях, а у женщин - в шести. В каких - пока не известно.

Ранее мы писали о том, что в Лондоне состоялся поединок между бывшим регулярным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Поветкиным и Хью Фьюри.

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