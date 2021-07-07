У Британії лютує індійський штам "Дельта" коронавірусу [ Редактировать ]
У Британії за добу інфікувалися ковідом майже 29 тисяч людей - найбільше від січня.
Різке зростання пов'язують з поширенням індійському штаму "Дельта". Попри це, британський уряд і далі послаблює карантинні обмеження. Днями британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що з 19 липня жителям дозволять носити захисні маски на власний розсуд.
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