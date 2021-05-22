В столице Нидерландов Амстердаме вооруженный ножом мужчина нападал на прохожих. В результате нападения, как минимум один человек погиб, еще четверо получили колото-резаные ранения.

Серия нападений произошла в городском районе Де-Пейп. При этом движение общественного транспорта в этом районе было приостановлено.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого после совершения преступлений. Им оказался 29-летний мужчина. В настоящее время полицейские не имеют веских доказательств в сторону теракта, однако рассматриваются все варианты.

Читайте также, в Польше, в Жешуве на двух украинских студентов напали с ножом. Инцидент произошел в одной из квартир в Жешуве. Полиция пока не установила подозреваемых и определяет ход событий, оба подозреваемых находятся в больнице.

Кроме того, во французской столице Париже вооруженный огнестрельным оружием мужчина устроил стрельбу возле здания больницы. Происшествие произошло вблизи больницы Анри-Дюнана в 16-м округе, о причинах стрельбы доподлинно неизвестно.

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