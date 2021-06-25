Известного журналиста избили и облили зеленкой на вокзале [ Редактировать ]
В пятницу ночью, 25 июня, в Ивано-Франковске на железнодорожном перроне напали и облили зеленкой журналиста Руслана Коцабу. Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня в полночь, примерно в 00:30 на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала, на меня, журналиста Руслана Коцабу, группой местных неонацистов было совершено нападение! Сейчас я в больнице, поэтому извините те, с кем сегодня и завтра должен был встретиться...", - заявил Коцаба.
Коцаба опубликовал видео нападения и свои фото из больницы.
Отметим, что Коцаба сейчас работает на телеканале "Первый Незалежный".
Ранее мы писали, что в Иране перевернулся автобус с журналистами.
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