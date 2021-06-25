В пятницу ночью, 25 июня, в Ивано-Франковске на железнодорожном перроне напали и облили зеленкой журналиста Руслана Коцабу. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня в полночь, примерно в 00:30 на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала, на меня, журналиста Руслана Коцабу, группой местных неонацистов было совершено нападение! Сейчас я в больнице, поэтому извините те, с кем сегодня и завтра должен был встретиться...", - заявил Коцаба.

Коцаба опубликовал видео нападения и свои фото из больницы.

Отметим, что Коцаба сейчас работает на телеканале "Первый Незалежный".

Ранее мы писали, что в Иране перевернулся автобус с журналистами.