В пятницу, 9 апреля, в греческих Афинах, в районе Алимос, неизвестные преступники застрелили известного греческого журналиста Йоргоса Караиваза. Об этом сообщил телеканал Open.

Мужчина много лет вел репортажи на криминальные темы.

Убийцы приехали на мотоцикле и устроили засаду у дома репортера. Они точно знали распорядок дня журналиста и, вероятно, наблюдали за ним. Как только Караиваз вернулся домой, киллеры выпустили в него как минимум шесть пуль.

На месте преступления были найдены 17 гильз. Возможно, использовался глушитель.

Журналист возвращался домой, после того как закончил работу в передаче на криминальные темы на телеканале Стар. Полиция называет преступников профессиональными убийцами. Началась операция по их розыску.

Как сообщали "Подробности", в феврале подросток во Львове до смерти забил бездомную женщину.