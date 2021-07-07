В Киеве ввели спецоперацию "Гром": произошла стрельба (видео) [ Редактировать ]
В среду, 7 июля, в Киеве, на Голосеевском проспекте произошла стрельба. По городу введена спецоперация "Гром". Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В результате стрельбы пострадали двое правоохранителей. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев.Оперативный". Эту информацию в полиции пока не подтверждают.
В пресс-службе полиции отметили, что детали происшествия будут позже.
На сайте полиции Киева информации о стрельбе на Голосеевском проспекте нет.
Ранее сообщалось, что разъяренный мужчина открыл стрельбу по полицейским.
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