В Кременчуге Полтавской области парень во время школьного выпускного выпил столько алкоголя, что угодил в больницу. Об этом пишет "Кременчуцька газета".

У 17-летнего парня было диагностировано острое алкогольное отравление. Его доставили в реанимационное отделение кременчугской детской больницы.

Как сообщали "Подробности", недавно в Кривом Роге школьный учитель на выпускном изнасиловал выпускницу. Во время праздника все употребляли алкоголь, в том числе потерпевшая девушка, а потом все родители и школьники разбрелись по территории.

28-летний учитель хореографии завел выпившую девушку в гримерку и занялся с пьяной девушкой сексом. После того как она протрезвела и написала заявление в полицию, ее одноклассники неоднозначно отнеслись к ее словам, обвинив в желании хайпануть.