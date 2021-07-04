В Кременчуге парень после выпускного вечера оказался в реанимации [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Кременчуге Полтавской области парень во время школьного выпускного выпил столько алкоголя, что угодил в больницу. Об этом пишет "Кременчуцька газета".
У 17-летнего парня было диагностировано острое алкогольное отравление. Его доставили в реанимационное отделение кременчугской детской больницы.
Как сообщали "Подробности", недавно в Кривом Роге школьный учитель на выпускном изнасиловал выпускницу. Во время праздника все употребляли алкоголь, в том числе потерпевшая девушка, а потом все родители и школьники разбрелись по территории.
28-летний учитель хореографии завел выпившую девушку в гримерку и занялся с пьяной девушкой сексом. После того как она протрезвела и написала заявление в полицию, ее одноклассники неоднозначно отнеслись к ее словам, обвинив в желании хайпануть.
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