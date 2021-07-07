Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам. Соответствующее постановление обнародовал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

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Согласно документу, единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка дается мужу, отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке или бабушке, дедушке и другому совершеннолетнему родственнику одинокой матери.

Отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Он должен быть использован не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

Ранее сообщалось, что Зеленский разрешил мужчинам брать декрет. Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями.

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