Декрет для мужчин: Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам. Соответствующее постановление обнародовал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
Согласно документу, единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка дается мужу, отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке или бабушке, дедушке и другому совершеннолетнему родственнику одинокой матери.
Отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Он должен быть использован не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.
Ранее сообщалось, что Зеленский разрешил мужчинам брать декрет. Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями.
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