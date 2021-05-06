Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные возможности для отца и матери по уходу за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. Он устраняет законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.

Таким образом закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за малышом было производным от права матери. То есть только мать могла делегировать право на декрет другим. Поэтому в случаях, когда мать ребенка, например, является самозанятым лицом или предпринимателем, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком.

Закон, подписанный Зеленским, вводит новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному:

мужчине, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка, если он не состоит в браке с матерью ребенка, но проживает совместно;

бабушке или деду либо другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей.

Также установлено право работников обеих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине, сообщает Офис президента.

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как насчитываются декретные и больничные: кому и сколько положено.