За минувшие сутки в Украине выявили 617 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 404 человека, умерли 23 пациента, а выздоровели 872 человека. Протестовали методом ПЦР - 17 945 человек, методом ИФА - 9129 человек, экспресс-тестами - 13 819 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

г. Киев - 181,

Киевской области - 50,

Днепропетровской - 41,

Львовской - 29,

Винницкой - 24.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 239 591 человек;

выздоровели - 2 175 225 человек;

летальных исходов - 52 560;

проведения ПЦР-тестов - 10 983 401.

Ранее мы писали о том, что в Украине обнародовали ошеломительные данные вакцинации от коронавируса.

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