Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине выявили 617 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 404 человека, умерли 23 пациента, а выздоровели 872 человека. Протестовали методом ПЦР - 17 945 человек, методом ИФА - 9129 человек, экспресс-тестами - 13 819 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- г. Киев - 181,
- Киевской области - 50,
- Днепропетровской - 41,
- Львовской - 29,
- Винницкой - 24.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 239 591 человек;
- выздоровели - 2 175 225 человек;
- летальных исходов - 52 560;
- проведения ПЦР-тестов - 10 983 401.
Ранее мы писали о том, что в Украине обнародовали ошеломительные данные вакцинации от коронавируса.
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