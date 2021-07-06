За минувшие сутки на территории Украины сделали 70 тысяч прививок от коронавирусной инфекции. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

От инфекции полностью иммунизировались более 45 тысяч человек. Одну дозу препарата получили более 25,5 тысяч украинцев. Известно, что вакцинация проходила с помощью 481 мобильной бригады, 1128 пунктов иммунизации и 7 центров.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации прививку получили 2 100 540 человек. В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 человек. Всего первую дозу препарата получили 2 100 538, а 2 дозы препарата укололи 898 076 людям.

Читайте также, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что Украина может наладить выпуск вакцин от коронавируса, и уже есть некоторые договоренности. Самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, таких как CoronaVac или Comirnaty (Pfizer).

Кроме того, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

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