На территории Индонезии от коронавирусной инфекции умер главный исследователь вакцины от компании Sinovac. Новилий Сафьяри Бахтияр.

Смертность от инфекции в стране достигла максимального уровня, несмотря на то, что в Индонезии во всю используется препарат Sinovac. Министр государственных предприятий страны Эрик Тохир заявил, что потеря ученого является очень сильным ударом.

Он была ведущим ученым и руководителем десятков клинических испытаний, проведенных BioFarma, включая клинические испытания вакцины Covid-19 в сотрудничестве с Sinovac.

Отмечается, что в Индонезии заражение и смерть медиков, иммунизированных препаратом Sinovac является огромной проблемой, так как вопросы эффективности препарата в этом случае усугубляются. Известно, что представитель компании Sinovac заявил, что предварительные результаты показали: вакцина дает трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против варианта Delta.

Читайте также, nретья доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech способна в десятки раз увеличить количество антител. Согласно результатам, на втором этапе исследования препарата была использована третья доза, которая увеличила количество антител в 20 раз.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Препаратом вакцинируют спортсменов, педагогов, а также людей, которые записались на прививку через портал или приложение "Дия".

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