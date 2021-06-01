Вакцину Sinovac внесли в экстренный список медицинских препаратов [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Об этом сообщает агентство AFP.
Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов.
Одобрение со стороны ВОЗ откроет вакцине Sinovac дорогу к регистрации на территории Европейского союза. В таком случае вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививке.
Отметим, что вакцину CoronaVac применяют в Украине.
Препаратом вакцинируют спортсменов, педагогов, а также людей, которые записались на прививку через портал или приложение "Дия".
Ранее сообщалось, что в Киеве украинцы устроили ажиотаж на вакцинацию от COVID-19.
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