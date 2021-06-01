Во вторник, 1 июня, Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Об этом сообщает агентство AFP.

Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов.

Одобрение со стороны ВОЗ откроет вакцине Sinovac дорогу к регистрации на территории Европейского союза. В таком случае вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививке.

Отметим, что вакцину CoronaVac применяют в Украине.

Препаратом вакцинируют спортсменов, педагогов, а также людей, которые записались на прививку через портал или приложение "Дия".

Ранее сообщалось, что в Киеве украинцы устроили ажиотаж на вакцинацию от COVID-19.

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