В понедельник, 28 июня, во Львовской области во время ссоры на дороге водитель автомобиля Toyota открыл стрельбу из оружия. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что конфликт произошел около 21:00. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe поссорился с водителем автомобиля Toyota Camry, после чего владелец Toyota выстрелил из неизвестного оружия и попал в пассажира Hyundai.

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По данным медиков, 37-летний житель одного из сел Золочевского района получил ранение в лицо, а именно - в левую щеку.

Было установлено, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в кафе Мариуполя произошла драка со стрельбой. Установлено, что драка происходила между двумя приятелями: 30-летний мужчина несколько раз выстрелил в 27-летнего оппонента из травматического оружия.

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