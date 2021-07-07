В среду,7 июля, сотрудник отряда "Корд" рассказывает подробности задержания стрелка в Голосеевском районе Киева.

Мужчина заперся в квартире и поджег ее. Но потом обнаружилось, что он не может открыть дверь изнутри.

Мы его уговорили, чтобы мы помогли открыть двери, замки действительно были выбиты. Он на это согласился. Во время попытки открытия дверей я не знаю, что у него случилось - он начал кричать, что будет стрелять. Но, учитывая, что была угроза пожара во всем доме, мы зашли в помещение и задержали это лицо.

Напомним, что по городу введена спецоперация "Гром". Позже сообщалось, что стрелка задержали.

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