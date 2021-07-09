Требовали 6000$, чтобы похоронить: в Киеве разоблачили мошенников из ритуальной службы [ Редактировать ]
Правоохранителям в Киеве удалось разоблачили коррупционную схему в ритуальных услугах. Так, за место на кладбище злоумышленники требовали от 3 до 6 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"СБУ разоблачила масштабные сделки в ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО". Дельцы требовали взятки за выделение мест на кладбищах Киева. Сумы составляли от 3 до 6 тысяч долларов США",- говорится в сообщении.
По информации СБУ, в схемы организаторы привлекли двух посредников, которые представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за "услуги".
В частности, был зафиксирован факт получения злоумышленниками 3 и 5 тысяч долларов за выделение двух мест на Лесном кладбище.
Известно, что правоохранители задержали одного из посредников при получении взятки за выделение еще одного места для захоронения.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по части 5 статьи 27 и части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.
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