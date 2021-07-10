В Черном море завершились военные учения Sea Breeze (видео) [ Редактировать ]
Источник: ВМС ВСУ
В Черном море завершись военно-морские учения с участием Украины, стран НАТО и партнеров альянса Sea Breeze 2021. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских силы Вооруженных сил Украины.
"Учения Sea Breeze 2021 завершены. Все возложенные задачи выполнены в полном объеме", - заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.
В пятницу, 9 июля, в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера. Это стало завершающим этапом морской фазы учений. После этого корабли НАТО вернулись в Одессу. Болгарский противолодочный корвет "Бодри" уже ушел на родину.
Военно-морские учения Sea Breeze-2021 проходили в Черном море с 28 июня. В них были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 32 стран.
Перед началом Sea Breeze Россия предупреждала, что учения "вблизи ее территориальных вод" повышают риски "непреднамеренных инцидентов".
Ранее сообщалось, что на Sea Breeze-2021 заметили двойника Зеленского.
по теме
Багатоцільове судно, призначене для роботи в мілководних портах і фарватерах може здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та техніки
Американский эсминец Arleigh Burke USS Ross вошел в Черное море. Он примет участие в учениях Sea Breeze
До вишколу залучать 32 військові кораблі, 40 літаків та гелікоптерів, чимало броньованої техніки та артилерії
В четверг, 8 июля, ВМС США направили в Черное море транспортно-десантный корабль USNS Yumа
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії - Домінік Рааб. Він зазначив, що есмінець Defender обрав міжнародно визнаний маршрут у Чорному морі з України до Грузії