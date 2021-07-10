В Черном море завершись военно-морские учения с участием Украины, стран НАТО и партнеров альянса Sea Breeze 2021. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских силы Вооруженных сил Украины.

"Учения Sea Breeze 2021 завершены. Все возложенные задачи выполнены в полном объеме", - заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

В пятницу, 9 июля, в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера. Это стало завершающим этапом морской фазы учений. После этого корабли НАТО вернулись в Одессу. Болгарский противолодочный корвет "Бодри" уже ушел на родину.

Военно-морские учения Sea Breeze-2021 проходили в Черном море с 28 июня. В них были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 32 стран.

Перед началом Sea Breeze Россия предупреждала, что учения "вблизи ее территориальных вод" повышают риски "непреднамеренных инцидентов".

Ранее сообщалось, что на Sea Breeze-2021 заметили двойника Зеленского.