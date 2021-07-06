На международных учениях Sea Breeze-2021, которые с конца июня проводятся в Черном море, заметили двойника президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Отмечается, что моряка, очень похожего на Зеленского, запечатлели на итальянском фрегате Virginio Fasan.

Мужчина на судне действительно очень похож на украинского лидера. Судя по форме, это обычный итальянский матрос.

Ранее мы писали о том, что в метро "словили" двойника Зеленского. Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль встретил в Брюсселе своего двойника.

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