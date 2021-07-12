Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Коронавирус/ Фото: Getty Images
За минувшие сутки, 11 июля, в Украине зафиксировали 174 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
За сутки не было ни одного нового заражения в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.
Всего:
- умерли 52 604 (+7)
- выздоровели 2 177 529 (+236)
Напомним, что от коронавируса полностью привился 1 млн украинцев.
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