Коронавирус в Украине: привили более 25 тысяч человек [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 11 июля в Украине сделали более 25 тысяч прививок от коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
Полностью вакцинировались более чем 12 тысяч человек. В общем, с начала прививочной кампании вакцинировано 2 311 692 человека.
26 356 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 июля 2021. Одну дозу получили 13 390 человек полностью иммунизированы - 12 966.
По информации Минздрава, в течение суток работали:
- 108 мобильных бригад,
- 182 пункта прививания;
- 140 центров вакцинации.
В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.
В частности, из них:
- получили 1 дозу вакцины - 2 311 690 человек полностью иммунизированы,
- получили 2 дозы - 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общей сложности проведено 3 489 332 прививки.
Напомним, что за минувшие сутки 9 июля в Украине зафиксировали 507 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницу попали 364 человека, 20 умерли.
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