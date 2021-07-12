За прошедшие сутки, 11 июля в Украине сделали более 25 тысяч прививок от коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Полностью вакцинировались более чем 12 тысяч человек. В общем, с начала прививочной кампании вакцинировано 2 311 692 человека.

26 356 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 июля 2021. Одну дозу получили 13 390 человек полностью иммунизированы - 12 966.

По информации Минздрава, в течение суток работали:

108 мобильных бригад,

182 пункта прививания;

140 центров вакцинации.

В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.

В частности, из них:

получили 1 дозу вакцины - 2 311 690 человек полностью иммунизированы,

получили 2 дозы - 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общей сложности проведено 3 489 332 прививки.

Напомним, что за минувшие сутки 9 июля в Украине зафиксировали 507 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницу попали 364 человека, 20 умерли.

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