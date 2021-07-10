Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки 9 июля в Украине зафиксировали 507 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей - 41, медработников - 33. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки:
- госпитализированы - 364 человека;
- летальных случаев - 20;
- выздоровели - 809 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- Киеве (150);
- Киевской (47);
- Харьковской (40);
- Одесской (29);
- Донецкой (29) областях.
Напомним, что от коронавируса полностью привился 1 млн украинцев.
по теме
За останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована у столиці, Київській та Дніпропетровській областях
33 пацієнти померло, майже 1700 одужало. Найбільше інфікувань у столиці, на Київщині та Одещині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях
655 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужали майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили у МОЗ.
Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили в МОЗі