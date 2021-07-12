В воскресенье, 12 июля, прошел футбольный матч между Англией и Италией в рамках Евро-2020. На стадион Уэмбли в Лондоне поболеть пришли принц Уильям, Кейт Миддлтон и их семилетний сын принц Джордж.

После игры в сети стало популярным видео бурной восторженной реакции маленького наследника престола.

На опубликованных кадрах видно, что юный принц Джордж очень эмоционально отреагировал на гол, который закатили его будущие подданные в ворота итальянцев.

Несмотря на то, что членов королевской семьи с раннего детства учат сдержанным манерам, Джордж показал эмоции, не сдерживая себя.

Гол сборной Англии стал самым быстрым голом в истории финалов чемпионата Европы. Защитник Люк Шоу отправил мяч в ворота сборной Италии на 117-й секунде.

Напомним, что суперкомпьютер, который используют британские букмекеры для прогнозирования результатов спортивных соревнований, перед матчами 1/8 финала определил будущего победителя Чемпионата Европы по футболу.

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