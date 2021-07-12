Зеленский созывает внеочередное заседание Рады [ Редактировать ]
В понедельник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
Так, он просит собрать внеочередное заседание парламента.
Ожидается, что Рада проведет внеочередное заседание 13 июля, а также 15 июля.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем ведущего с телеканала "Украина 24" Сергея Никифорова.
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