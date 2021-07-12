Мошенники придумали новую схему - они воруют деньги с банковских карт, блокируя СИМ-карту без ведома самой жертвы. О таком случае рассказал житель Кривого Рога Константин Кукса, сообщает "Херсон типичный".



"Хочу вас предупредить, предостеречь! Со мною произошла беда. 4 июля в 17:51 пришла СМС от "Киевстара", что выполняется замена СИМ-карты, и после этого мой номер был отключен полностью. За три часа времени, пока дозвонился до оператора, чтобы заблокировать СИМ и свои счета в банках, мошенники успели перевыпустить СИМ-карту", - написал мужчина.

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За считанные часы мошенники "повесили" на мужчину онлайн-кредит на 10 тысяч гривен сроком на 14 дней и сняли с его кредитной карточки 12 900 грн.



"Подал заявление в полицию, киберполицию, Национальный банк. На сегодняшний день от них никаких действий не предпринято!" - рассказал Константин и призвал всех привязывать свои СИМ-карты к паспорту в отделении мобильных операторов, так мошенники без вашего личного присутствия и оригинала паспорта удаленно не смогут перевыпустить СИМ-карту.

Ранее сообщалось, что в Украине снова началась волна "разводов" на деньги при помощи автоматов iBox. Множество предпринимателей стали жертвами такой обманной схемы.

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