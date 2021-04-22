В Украине снова началась волна "разводов" на деньги при помощи автоматов iBox. Множество предпринимателей стали жертвами такой обманной схемы. Илья Кенигштейн, который пытался продать дрон, рассказал детали мошенничества, жертвой которого он едва не стал сам. Детали истории он написал на странице в Facebook.

Суть развода заключается в том, что мошенники используют нарисованные в фотошопе чеки и фальшивую техподдержку iBox.

В общем, размещаем объявление, через пару дней появляется покупатель. Ярослав, дрон ему нужен для АТО, поэтому просит быстро доставить. Голос спокойный, добрый, простецкий я бы сказал. Слышно плохо, тема про АТО подкупает сразу. Потом уже догадался, что связь была не очень, т.к. человек скорее всего звонил прямо из зоны. Другой зоны, не АТО понятно.

Далее мужчина предложил прислать курьера. Илья не согласился, выбрал доставку на такси.

Приезжает водитель Александр, позже выяснится - ангел-хранитель нашего дрона, порядочный парень, большая редкость сегодня. Спрашиваю покупателя: "Как будете платить?" Ответ: "Ну давайте своей жене скажу, она в iBox деньги положит, а вам фото чека скину. Пару минут". Присылает чек. Смотрим - вроде все в норме, оплата есть. Это я сейчас вижу, что фотошоп - тогда вообще не присматривались.

Когда таксист подъехал, мужчина отдал ему дрон в коробке и сообщил, что его продают через OLX, попросив не отдавать в руки, а набрать за 5 минут до прибытия.

"Говорю жене позвонить в iBox и проверить, поступил ли платеж. Причем вопрос, почему платеж через iBox, когда у всех карточки - мы себе не задали. Звоним по номеру, указанному на квитанции. Сначала играет заставка iBox, потом отвечает оператор Владислав. Спрашиваем. Отвечает, что платеж был, в процессе обработки, будет доступен после полуночи. Уточняем - есть ли риск того, что деньги не дойдут? Говорит нет, деньги ваши, скоро будут зачислены", - сообщает пострадавший мужчина.

Илья признался, что ответы оператора были достаточно убедительны и не вызывали никаких сомнений.

В это время таксист Александр подъезжает к точке назначения.

И тут у них пошел сбой. Адрес резко меняют. Водителю звонят разные люди с разных номеров и дают противоречивую информацию по месту встречи. Водитель звонит нам и говорит: "ребята, это развод. Вас собираются кинуть. Я конечно могу отдать коробку, как скажете. Но я не советую вам этого делать. К тому же, видели бы вы этих покупателей. Наркоманы какие-то".

"Просим его 5 минут подождать финального решения. Параллельно нам наяривает Ярослав и просит отдать дрон.

Прошу Ярослава прислать свое фото на всякий случай - тот сразу присылает. Но сомнения уже велики. Находим сайт iBox в сети. Сравниваем номера на чеке с тем что на сайте - не совпадают. Звоню по номеру который на сайте iBox, спрашиваю у оператора статус транзакции по номеру на квитанции. Ответ: да, подобная транзакция была, только не сегодня, а 30 августа 2018 г. И то было просто пополнение счета", - пишет Илья.

Поняв, что люди стали жертвами мошенников, а чек получили отфотошопленный, мужчина быстро набрал таксисита и попросил без объяснений уехать оттуда поскорее, не отдавать дрон.

После этого покупатель начал звонить с претензией.

Говорю: "Ну что ребята, вы красавчики. Технично. Но не вышло. Почти дожали, особенно красиво получилось с оператором. Мы оценили". Он и не возражает: "Ну да, мы старались." Добавляет: "А то фото я в интернете нашел".

Илья также добавил, что к разводившим у него претензий нет. Они, в отличие от многих других - уже на зоне. Развод по объявлениям через дыру безопасности в iBox - популярная схема среди заключенных тюрем и их подельников.

Будьте бдительны и не дайте мошенникам шансов обмануть вас и выманить деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники создали новую схему кражи денег с карт.

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