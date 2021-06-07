Сотрудники полиции Киевской области задержали женщину, которая подозревается в мошенничестве. Следствие установило 20 разных эпизодов.

Злоумышленница вводила в заблуждение продавцов аптек и магазинов, после чего присваивала их личные вещи. Суть ее схемы заключалась в том, что она рассказывала жертвам о скорой подаче напряжения в 40 тысяч вольт, в связи с чем все металлические предметы, в частности украшения, снять и положить в темный пакет иначе они почернеют, после чего мошенница забирала пакет и исчезала.

Отмечается, что правоохранители обнаружили дома у 43-летней жительницы Луганской области украшения и технику. Полицейские задержали женщину "на горячем" во время очередной аферы. По факту преступления было начато уголовное производство по статье 190 ч.2.

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Кроме того, столичные правоохранители задержали мужчину, который совершал подмены товаров во время получения в почтовом отделении. Мужчину оперативно задержали, ему грозит тюремное заключение, подозреваемый попросил у работницы почтового отделения осмотреть посылку.

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