Закрытие границы с Украиной: у Лукашенко сделали важное заявление [ Редактировать ]
Александр Лукашенко заявил о закрытии границы между Беларусью и Украиной. Но для обычных граждан и туристов она остается открытой. Об этом сказал глава МИД Беларуси Владимира Макея для телеканала Russia Today.
По его словам, закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан.
Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом вот тех событий, которые имели место последние дни... все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ.
Макей заявил, что речь идет о противодействии организованной преступности, попытках организовать в Беларуси террористические акты.
Как сообщали "Подробности", Литва строит забор на границе с Беларусью.
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